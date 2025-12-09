バーミンガムに所属する古橋亨梧は12月６日、チャンピオンシップ（イングランド２部）第19節のサウサンプトン戦で59分から途中出場。ビッグチャンスを決めきれず、リーグ戦初ゴールはまたもお預けとなった。今年の１月に通算85ゴールを挙げたセルティックかた移籍したフランスのレンヌでも無得点。もどかしい日々が続いている。そんななか、セルティックの専門サイト『Celts Are Here』は、「キョウゴの2025年はフラストレー