BTS¤ÎJIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦FRED¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¡Ë¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②BTS¥¸¥ó¤Îµ¤ÉÊ°î¤ì¤ë¥¹ー¥Ä»Ñ ③¶ßÂ­Ä¯¤á¥Ø¥¢¤Î¥¸¥ó¡ßFRED ④Ã»È±¤¬¼ã¡¹¤·¤¤¥¸¥ó ⑤¹õ¥¹ー¥Ä¤¬âÁ¤·¤¤2024Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¢£Èþ¤·¤µ¤Ë¡È¸ì×ÃÎÏ¼º¤¦¡ÉBTS JIN¡¢¥À¥¤¥ä¤Îµ±¤­¤ò¤Þ¤È¤¦Çò¥¹ー¥Ä»Ñ Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFR