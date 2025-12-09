名古屋市昭和区の住宅街に佇む、昭和の面影を残す食堂「ひさや」。創業48年、学生から家族連れまで幅広く愛され続ける理由は、手作りにこだわった家庭的な味と、迎えてくれる夫婦の温かな人柄にあります。 ■昭和にタイムスリップしたような食堂 名古屋市昭和区の住宅街にある「お食事処 ひさや」。昭和52年創業の店内は、どこか懐かしく、昭和にタイムスリップしたような雰囲気です。 やさしい味わいの「