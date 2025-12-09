【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46新センターの矢田萌華が表紙巻頭、小川彩がグラビアに登場する『ボム1月号』が12月9日に発売された。 ■乃木坂46新センターの矢田萌華が冬っぽい真っ白なニットワンピースでクリスマスツリーの飾り付け！ 『ボム1月号』の表紙を飾るのは、40枚目シングル『ビリヤニ』を発売した乃木坂46から、初のWセンターを務める6期生の矢田萌華。 ボム初登