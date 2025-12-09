9日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万576枚だった。うちプットの出来高が6484枚と、コールの4092枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の804枚（80円安192円）。コールの出来高トップは5万2000円の619枚（3円安74円）だった。 コールプット 出来高