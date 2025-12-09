9日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4565枚だった。うちプットの出来高が3226枚と、コールの1339枚を上回った。プットの出来高トップは4万8500円の267枚（70円安645円）。コールの出来高トップは5万4000円の167枚（8円高268円）だった。 コールプット 出来高