9日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は196枚だった。うちプットの出来高が161枚と、コールの35枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の50枚（1005円）。コールの出来高トップは6万3000円の27枚（31円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格