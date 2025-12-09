台湾メディアのETtodayは、青森県で地震に遭遇した台湾人観光客がとった行動が、日本のネット民の感動を呼んでいると報じた。8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖で最大震度6強の地震が発生。地震に遭遇した台湾人観光客が撮影した動画がSNSで反響を呼んでいる。動画は、旅館の一室で撮影されたものとみられ、激しい揺れの中で台湾人らが必死にテレビを押さえ、揺れがある程度収まると畳の上にゆっくりと倒して置く様子が映っていた