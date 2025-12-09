名古屋に住む小学6年生の寺西悠人くん(11)と創汰くん(11)は、今バレエ界で注目を集める“ツインズ”です。厳しい練習に励む一方で費用はすべて倍になりますが、家族総出の支えを受けながら日本予選に挑み、その先に“世界”を見据えています。 ■双子のバレエ少年・悠人と創汰の素顔 華麗なターンを決める2人。兄・悠人くんと弟・創汰くんは、今バレエ界注目のツインズです。 名古屋市守山区の自宅。