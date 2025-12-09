今年で4回目となるプロ野球の「現役ドラフト」が9日に開催され、ロッテは阪神の井上広大外野手（24）を獲得した。井上は19年ドラフト2位で阪神に入団。昨季は23試合に出場し3本塁打をマーク。ウエスタン・リーグでは打率・308で首位打者に輝いた。レギュラー奪取を期待されたが、今季は4月1日のDeNA戦（京セラ）の1試合のみの出場に終わっていた。今回の「現役ドラフト」では、一部方式が変更された。さらなる移籍拡大を目指