今年で4回目となるプロ野球の「現役ドラフト」が9日に開催され、西武はオリックスの茶野篤政外野手（26）を獲得した。茶野は四国IL・徳島から22年育成ドラフト4位でオリックスに入団。23年開幕前に支配下登録され、開幕戦に先発出場。6月1日の広島戦ではプロ1号となる満塁本塁打、8月2日の楽天戦ではプロ初のサヨナラ打を放つなど、91試合に出場した。昨季は16試合、今季は3試合の出場にとどまっていた。オリックスの福良淳