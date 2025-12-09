今年で4回目となるプロ野球の「現役ドラフト」が9日に開催され、楽天はソフトバンクの佐藤直樹外野手（27）を獲得した。佐藤はJR西日本から19年ドラフト1位でソフトバンクに入団。6年目の今季は自己最多の104試合に出場し、打率・239、5本塁打、18打点、10盗塁をマーク。走攻守で存在感を示し、キャリアハイのシーズンを送っていた。今回の「現役ドラフト」では、一部方式が変更された。さらなる移籍拡大を目指し、球団は2巡