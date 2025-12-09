来年3月にグループを卒業する純情のアフィリアの桜田アンナが、スポニチ東京本社の単独インタビューに応じた。9年間の活動の終幕を前に、愛してやまない「愉快な仲間たち」の強み、そして未来へのユニークなエールを語った。（「推し面」取材班） 「他のグループに負けない強みは？」――こちらの問いに、間髪入れずに「メンバーの個性ですね。面白くない子がいないんです、本当に」と断言した。自身の生誕祭では「私とゲスト