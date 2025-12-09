今年で4回目となるプロ野球の「現役ドラフト」が9日に開催され、オリックスは西武の平沼翔太外野手（28）を獲得した。オリックスにとっては“天敵”を味方に引き入れた形だ。平沼は10年目の今季は60試合に出場。打率・218、0本塁打、11打点だった。打率自体は不本意なものだったが、対戦相手別の数字に特徴が表れる。オリックス相手には32打数11安打の打率・344と12球団トップの打率を誇る。福良淳一GMは「ウチ、結構やられて