きのう12月8日、AKB48は劇場オープン20周年を迎え『AKB48劇場20周年特別記念公演』を開催した。AKB48劇場で最初に行なった公演「PARTYが始まるよ」を披露し、アンコールでは前田敦子・高橋みなみら第1期生17人も集結。全員で「桜の花びらたち」を歌唱した。【写真】1期生も登場で圧巻！秋元康氏を囲むAKB48メンバー公演前には秋元氏がAKB48劇場を訪れ、壁に“I’m on your side”と直筆メッセージを残した。そして、たかみな・