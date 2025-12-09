楽天グループは9日、タクシーの配車や食品の宅配を手がけるウーバーの日本法人との連携を強化したと発表した。ウーバーを利用する時に楽天ポイントが得られる機会を増やす。楽天はポイント経済圏を拡大でき、ウーバーは楽天会員による利用増を見込む。対象となるのはタクシー配車や一部地域でライドシェアをしているウーバーと、食品宅配ウーバーイーツのアプリ。両方ともすでに楽天ペイでの支払い時にポイントが付いていたが