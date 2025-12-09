日本ハム、巨人、中日でプレーし今季限りで現役引退した中田翔氏（36）が9日、自身のインスタグラムを更新。サンリオの人気キャラクターとの集合写真を披露し、注目を集めている。「この前のサンリオベースボールで撮ってもらった！！」とハローキティ、マイメロディ、クロミとの4ショットなどを公開。「可愛いねぇ〜！笑。やっぱ俺には似合わないなぁー。。。」と自虐気味につづった。中田氏は6日に東京都稲城市のジャイア