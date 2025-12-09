実質賃金がまたもマイナスとなり、国民からは悲痛な叫びが聞こえている。12月8日、厚生労働省が発表した10月の毎月勤労統計調査（速報値、従業員5人以上）によると、物価変動を反映した労働者1人あたりの実質賃金は前年同月比で0.7％のマイナスとなり、2024年12月の実質賃金0.3％のプラスから2025年1月の実質賃金2.8％のマイナスに転落して以降、10カ月連続のマイナスとなった。経済担当記者が言う。「実質賃金の計算に使う1