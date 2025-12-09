12月6日、木村拓哉がYouTubeで日本橋の老舗雑貨店を訪れた動画を公開。その中で木村の“家族サービス”が垣間見られ、癒されるファンが続出している。木村は散歩マスターである雑誌『散歩の達人』（交通新聞社）の女性編集長・平岩さんとともに、さまざまな場所を探索する企画「木村探歩！」を続けている。11月29日に投稿した動画から2回続けて、日本橋に足を運んだ。「木村さんと平岩さんは、創業300年を超えるブラシや刷毛な