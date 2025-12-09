12月2日、あの超有名ハリウッド俳優が現れると、東京・六本木は大熱狂に包まれた――。8年半ぶりに公式来日したのは『パイレーツ・オブ・カリビアン』などで世界中を席巻した俳優のジョニー・デップだ。2日、30年ぶりに監督を務める映画『モディリアーニ！』のジャパンプレミアのために六本木ヒルズ・TOHOシネマズでレッドカーペットを歩くと、ファンからは大歓声が沸き起こった。駆けつけたファンは興奮しながら語る。「ジャ