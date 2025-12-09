男子テニスで元世界ランキング１位のノバク・ジョコビッチ（セルビア）が、２０２６年北中米Ｗ杯の決勝カードと優勝国を予測した。スポーツ専門メディア「ＥＳＰＮ」メキシコ版によると、ジョコビッチは、Ｆ１今季最終戦のアブダビ・グランプリにゲストとして参加。ヨルダンのコンテンツクリエイター、モハメド・アドナン氏のインタビューに応じ、来たるビッグイベントの優勝国と決勝カードを予想した。「大胆に言うよ」と前置