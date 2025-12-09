ジョブカフェしまね(ふるさと島根定住財団)はこのほど、「2026春期 しまね短期仕事体験」の参加受付を開始した。しまね短期仕事体験○島根で働く人の魅力を見て・聞いて・体験しまね短期仕事体験は、学生が島根県内の企業の魅力、そこで働く人の魅力を「見て」・「聞いて」・「体験して」、島根県で働くイメージをもってもらうことを目的としている。島根県内事業所、そこで働く人たち、業界、職種、地域の魅力を体感でき、就活の