ニュアンス感のある色味で、上品なコーデに導いてくれるグレー。今季のトレンドカラーとしても注目を集めており、一点投入で垢抜けが狙えそうです。プチプラで揃えるなら、【ユニクロ】から登場しているグレーのトップスをチェックしてみて。洗練された色味とデザインできれい見えしそうなトップスは、デイリーコーデの即戦力になるかも。 トレンド感と大人っぽさを両立したポロセータ