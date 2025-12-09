セレクトショップ「Green Parks（グリーン パークス）」がサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」、「ポチャッコ」、「マロンクリーム」とコラボレーションした新作コレクションを、12月12日（金）から全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。Green Parksから「ハローキティ」「ポチャッコ」「マロンクリーム」の新作アイテムが登場ベロア生地のバッグやキルト素材のポーチ、キラキラのラインストーンチャームな