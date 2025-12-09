これは、筆者が実際に体験した話です。今から20数年前、社会人になるための準備として参加した外部研修での出来事。ニコニコと笑顔が素敵な男性講師が、突如として鬼のような形相で激高！？ その理不尽すぎる理由と、当時のトラウマを乗り越えて今思うことを綴ります。 嵐の前の静けさ……？ 笑顔の講師と和やかな研修風景 あれは私がまだ10代で専門学校に通っていた頃、就職活動を控えた時期に行われた「社会人研修」でのこと