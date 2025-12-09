かまいたちの山内健司がインスタグラムで報告バスケットボール日本代表の富永啓生が、まさかの場所で人気芸人と対面した。ライブ会場で隣の席になったのは、以前からそっくりと話題になっていたお笑いコンビ「かまいたち」の山内健司。インスタグラムで2ショットを公開した山内は「ついに会えたことでテンションあがって、ライブ終演後すぐ写真撮ってもらいましたー」と喜びを報告した。2人が遭遇したのは人気ロックバンド「RA