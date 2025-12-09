毎年夏に猪名川河川敷で開催されてきた「猪名川花火大会」（兵庫県川西市、大阪府池田市、猪名川花火大会開催委員会・共催）について、川西市は、1日、来年・2026年に行われる次回＝令和8年度の「第77回猪名川花火大会」より、8月から11月に変更して実施すると発表した。川西市によると、令和6年度の「第76回猪名川花火大会」は、8月に開催され、約4000発が打ち上げられた。川西側5万2000人、池田側11万人の計16万2000人が来場