日清食品から冬限定の「カップヌードル 冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」が2025年12月8日(月)に登場しました。魚介と豚骨のうまみをきかせた「シーフードヌードル」のスープをベースに、北海道産の粉乳を加えることで、甘みとコク深さのあるクリーミーで濃厚な味わいに仕上げたとのことで、実際に食べてみました。「カップヌードル 冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」(12月8日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループhttp