今季のＪ１は鹿島が９季ぶり９度目のリーグ制覇を成し遂げた。獲得タイトル数を２１に伸ばし、リーグ最多を更新した。＊＊＊近年のＪリーグは、「欧州でプレーする日本人選手」を獲得する力が、極めて重要視される時代になった。高校や大学など、新卒選手のリクルート活動も当然重要。さらに今季の鹿島で言えば小池龍太やレオセアラなど、他の国内クラブからの加入選手も当然、チーム力を高める上で欠かせない。一