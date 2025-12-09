ミスヤングマガジン２０２３の松田実桜が９日、東京・新宿区の「東京四谷総鎮守須賀神社」で「サンミュージック成人祈願＆晴れ着撮影会」に出席した。９月に２０歳の誕生日を迎えた松田。紺色の大人らしい晴れ着姿に「ビビっときてしまった。紺色のお着物に赤いお花だったり豪華で、ゴールドとお花がとてもかわいいお着物」と喜んだ。撮影を前に祈願も行い「気持ちが高まるし、身の引き締まる思い。大人の始まりだと思うので