世界平和統一家庭連合＝旧統一教会の田中富広会長が9日午後4時から会見を開き、辞任を表明しました。教団の本部前から中継です。教団の本部で現在も会見は続いています。田中会長は会見の冒頭、辞任の理由を説明したうえで、謝罪しました。世界平和統一家庭連合「旧統一教会」田中富広会長「私、田中富広は、本日をもちまして家庭連合の会長職を辞することを、責任役員会の承諾の上、ご報告を申し上げます。私たちの活動が一部の方