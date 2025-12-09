人気ロックバンド・ＢＡＲＢＥＥＢＯＹＳのボーカルのＫＯＮＴＡが８日、不慮の事故で四肢が完全まひ状態になったと報告したことを受け、ＫＯＮＴＡをものまねしている人気芸人がＸでエールを送った。ＫＯＮＴＡは８日にバンドの公式サイトで「不慮の事故により命を落としかけるも、持ち前の生命力でボーカリストとしての再起を果たす」などと報告。自身の公式ＨＰでも「四肢は完全麻痺、方から上しか使い物にならないのでは