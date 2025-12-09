8日夜、最大震度6強を観測した地震では、初めて「後発地震注意情報」が発表されました。地震学が専門の東京科学大学の中島淳一教授に話を聞いていきます。まず地震を振り返っていきます。地震が起こったのは8日午後11時15分ごろ。青森県東方沖が震源となり、最大震度6強を観測しました。太平洋沿岸では、今は解除されていますが一時津波警報が発表され、岩手・久慈港で最も高い70cmの津波を観測しました。そしてこの地震のモーメン