イースタン・リーグに参入しているオイシックス新潟は9日、今季限りでオリックスを戦力外となった井口和朋投手（31）と契約を結んだと発表した。井口は11月に開催された選手会主催のトライアウトに参加していた。井口は武相（神奈川）から東農大北海道オホーツクを経て15年ドラフト3位で日本ハムに入団。23年限りで戦力外となり、12球団合同トライアウトを経てオリックスと育成契約。24年3月に支配下登録された。NPBでの