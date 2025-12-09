レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン、オーディオスレイヴなどのメンバーとして知られるアメリカの人気ギタリスト、トム・モレロが、オンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』のために楽曲「Everything Burns」を書き下ろした。同曲は、16日公開予定のパッチ7.4「霧の中の理想郷（アルカディア）」に登場するレイドダンジョン「至天の座アルカディア：ヘビー級」で使用される。【写真】トム・モレロからのコメント動画楽曲