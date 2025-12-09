オリックスの吉田輝星投手が９日、自身のインスタグラムを更新。「９ヶ月！あと少し！こっから大詰めです」と記し、外野の芝で捕手役を座らせてボールを投げる動画を投稿した。吉田輝は３月に右肘のトミー・ジョン手術を受けた。その後、定期的にＳＮＳに回復具合を投稿。最初は衰えた筋力を回復するトレーニングばかりだったが、５月末に初めてボールを投げる動画をアップし、その後は徐々に強度を上げてきた。８月にはユニ