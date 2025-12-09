高市首相は衆院予算委で、衆院政治改革特別委員会の審議を巡り「議案の順番について口出ししない」と述べた。与党は定数削減法案の審議を提案しているが、野党は先に審議入りした政治資金規正法改正案を優先すべきだと主張している。