契約メーカーのイベントに参加した女子ゴルフの佐久間朱莉＝9日、東京都中央区日本女子ゴルフツアーで初めて年間女王に輝いた佐久間朱莉が9日、東京都内で行われた契約メーカーのファン感謝イベントに参加し「苦しい時間もあったが、すごくいいシーズンだった」と笑顔で今季を振り返った。今季、4月のツアー初優勝を皮切りに4勝をマーク。師事する尾崎将司には最終戦後に報告したが、国内四大大会で勝っていないことを指摘され