小泉進次郎防衛大臣が９日、衆院予算委で、沖縄南東の公海上空で６日に中国海軍の空母から発艦したＪ１５戦闘機が航空自衛隊のＦ１５戦闘機に対し２回にわたってレーダー照射した問題に関して、説明を行った。中国側は小泉大臣が公表した事件概要を「デマ」と批判し、日本側の抗議を「事実歪曲」「責任転嫁」などと非難している。「訓練海域・空域は事前に公表済み」として、「訓練期間中、日本の自衛隊機が度々、中国海軍の