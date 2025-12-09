17LIVEは、2025年に年間イベントとして初開催した『プライズ総額1億円相当！ライブ配信グランプリ』を、2026年も実施することを発表した。 本イベントは、2025年12月27日～2026年12月25日の間に行われるすべてのイベントを対象に、各イベントで上位入賞した者へ得点を加算し、年間の総合得点に応じて表彰し、賞金や賞品を授与するものだ。 年間総合1位には、10,000,000円の賞金が贈られる。また、3ヶ月ごとに開催さ