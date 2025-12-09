ロバーツ監督が言うようにドジャースは今オフに大型補強は行わないのだろうか(C)Getty Imagesウィンターミーティングが始まり、ドジャースの今オフの補強が注目されているが、ここまで大きな動きはない。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るそんな中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「デーブ・ロバーツ監督、オフシーズンの期待外れの計画でファンの夢を打ち砕く」と題した記事を掲載