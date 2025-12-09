気象庁などは「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表していることから、青森県東方沖の地震活動について説明を行い、「地震活動が活発な状況が続いているが、特段、通常と違う地震活動は見られていない」と述べました。きのう午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とするM7.5の地震が発生したことを受け、気象庁はきょう未明、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しています。これを受け、気象庁と内閣府は、きょう午後4