大学入学共通テストに臨む受験生＝1月18日、東京都文京区の東大大学入試センターは9日、来年1月17、18日に実施される大学入学共通テストの確定出願者数が前回から1066人増えて49万6237人だったと発表した。2年連続の増加。今回から出願がオンラインでの手続きとなった。出願者数の内訳は、現役生が42万311人（5657人減）、既卒者は7万1310人（6336人増）、高卒認定などは4616人（387人増）だった。共通テストは全国650会場で