中継会場で参加者が見守る中、真珠湾に献酒する静岡の医師菅野寛也さん（中央）ら＝8日、米ハワイの真珠湾（共同）【ホノルル共同】1941年に日本軍が攻撃した米ハワイの真珠湾で、太平洋戦争での日米両国の犠牲者を追悼する式典が8日営まれ、静岡市の医師菅野寛也さん（92）が、45年6月の静岡空襲時に墜落死した米軍B29爆撃機搭乗員の遺品の水筒で献酒した。訪米している長崎の被爆者団体代表団も参加した。撃沈された戦艦アリ