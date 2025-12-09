９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１２日に京都・清水寺で発表される「今年の漢字」一文字を大胆予想した。日本漢字能力検定協会が毎年主催し、１年の世相を表す一字を全国から募集し、最も票を集めた漢字が「今年の漢字」に決定。昨年は１万２１４８票を集めた「金」だったが、自身一押しの今年の漢字を聞かれた女優でタレントの鈴木紗理奈は「高」の１文字を披露。「高いという字