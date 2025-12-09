フリーアナウンサーの中村江里子（56）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。祖母から受け継いだというバッグを合わせたファッションを披露した。フランスのパリ在住だった中村は、夫の仕事の関係で今年の9月から1年間、イタリアのミラノに滞在中。この日は「11月末にYouTubeの撮影のため、数日間パリに来ていました」と書き出し、「この日は夕方からスタートして、美しいパリのイルミネーションを撮影。ずっと雨でどうし