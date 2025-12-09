８日午前９時４５分頃、新潟県加茂市下高柳の民家の床下に子グマ１頭がいるようだと、市役所から加茂署に通報があった。クマは約１時間半後に駆除された。同署によると、クマは体長約５０センチ。民家敷地内のザクロの木に登って実を食べた後、床下に潜り込んだとみられる。猟友会が箱わな１台を設置して捕獲し、駆除した。住人の女性（８６）は「こんなところにクマが出るなんてぞっとした。もう冬眠の時期だと思っていたの