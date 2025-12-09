青森・八戸市で最大震度6強を観測した地震では、これまでに35人がけがをするなど各地で被害が広がっています。8日午後11時15分ごろ、八戸市で最大震度6強を観測する地震がありました。この地震で、八戸市内ではビルの外壁がはがれて地面に散乱するなどしました。青森市では地震の影響とみられる火事があり、男性1人が病院に運ばれたほか、FNNのまとめでは、これまでに北海道で10人、青森県で22人、岩手県で3人と、あわせて35人の負