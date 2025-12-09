ボリビアのトロトロ国立公園内にある足跡化石群カレラス・パンパスで獣脚類の足跡が多数発見されている/Jeremy McLarty（CNN）南米ボリビアの沿岸部は、かつて恐竜が盛んに行き交う「幹線道路」だったかもしれない。二足歩行の肉食恐竜、獣脚類の足跡が多数発見されている。ボリビア中部のトロトロ国立公園内にある足跡化石群、カレラス・パンパスで最近、白亜紀後期の1億100万年〜6600万年前に獣脚類が柔らかい泥の上を歩いた足跡