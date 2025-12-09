帝国データバンクは12月9日、「2025年冬季賞与の動向調査」の結果を発表した。調査は2025年11月14日〜11月30日、全国2万4,531社(有効回答企業数は1万207社)を対象に行われた。○冬季賞与の平均支給額、前年より「増加」は微減2025年の冬季賞与(ボーナス、一時金、寸志など含む)について、従業員1人当たりの平均支給額が「賞与はあり、増加する(した)」企業は22.7%で、前年(23.0%)からわずかに減少した。一方で、「賞与はあるが、減